MHP seçim müziklerini belirledi: ‘Cumhur ittifakı’na da şarkı yazıldı

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MHP, 24 Haziran’daki seçim için kullanacağı müzikleri belirledi.

Parti, seçimler için dokuz şarkı hazırladı. Şarkılar yurdun farklı bölgelerindeki yöresel ezgilerden oluşuyor.

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Şarkılar arasında en çok dikkat çeken ise ‘cumhur ittifakı’ oldu. Bu şarkının sözleri Canfer Balçık’a, müziği Burak Sönmez’e ait.

Diğer şarkıların isimleri ise ‘Duysunlar MHP’nin sesini’, ‘Bütün oyunları bozun uşaklar’, ‘Üç hilal ezeli ebede bağlar’, ‘MHP umuttur gönülde taçtır’, ‘MHP var oyunu bozar’, ‘Tekbir diyek, hak bir diyek’, ‘MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya’ ve ‘Vatan tekdir’ olarak belirlendi.

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‘Ankara’nın Bağları’ şarkısı ‘MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya’ adıyla, Trabzon’un kolbastı müziği de ‘Vatan tekdir’ adıyla uyarlandı.