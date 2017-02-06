MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa etti

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği teklifini AKP’yle girdiği uzlaşıyla Meclis’e taşıyan MHP’de son istifalar Safranbolu teşkilatından geldi.

Daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Meclis’teki oylamada ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayarak görevinden ayrılmıştı. MHP Antalya Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör de “Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü” mesajını paylaşarak yönetim kuruluyla birlikte görevini bırakmıştı.

AA’daki habere göre Safranbolu yönetiminde bulunan sekiz üye, genel merkezin politikalarını tasvip etmediklerini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İstifa eden MHP Safranbolu ilçe yönetimi, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik.”