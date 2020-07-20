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Yaramazlara biraz batar!

MHP, Ordu milletvekili Enginyurt’u ihraç talebiyle disipline sevk etti

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, partinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Akçay, kararın gerekçesi olarak da ‘Enginyurt’un basına yansıyan açıklamaları’nı gösterdi.

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