MHP, Ordu milletvekili Enginyurt’u ihraç talebiyle disipline sevk etti

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, partinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Akçay, kararın gerekçesi olarak da ‘Enginyurt’un basına yansıyan açıklamaları’nı gösterdi.
Yaramazlara biraz batar!
Covid-19 kısıtlamalarının getirildiği Mart-Haziran 2020 döneminde Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) iş ilanı ve işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya’daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasına ilişkin, “Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor” dedi.
Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 yenerek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir’de yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Süper Lig’de Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan müsabaka esnasında stadyumda yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün su kalitesinin içme suyu kalitesinde çıktığını açıkladı.