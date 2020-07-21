MHP Ordu il başkanı istifa etti; gerekçe milletvekili Enginyurt’un disipline sevki

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz’ın istifa gerekçesi, partinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’u ihraç talebiyle disipline sevk etmesi.

Fotoğraf: AA

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, dün, partinin Ordu milletvekili Enginyurt’un kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini açıklamıştı. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Pakdemirli’nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş, “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” demişti.

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AA’nın haberine göre partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Yılmaz şunları söyledi: “Sayın vekilimizin cuma günü ve cumartesi günü ilçe gezilerimiz de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanı’na, AK Parti hükümetine Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de MHP Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum.

‘Ne ihale, ne iş istedik’

Ne ihale istedik, ne iş istedik, ne taşeronluk istedik. Sadece MHP’ye 83 bin oy vererek TBMM’ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibarıyla istifa ediyorum.”

Yedi yıldır görev yaptığını belirterek basın mensupları, kurumlar ve yönetici arkadaşlarından helallik isteyen Yılmaz şöyle devam etti: “Ne dedik biz; ‘Fındık para etsin’ dedik, değil mi? ‘Birileri fındığın üzerinde oyun oynuyor’ dedik. Yanlış bilgilendiriyorlar. Herhangi bir şey istemedik, talep etmedik. (…)

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Birilerinin dediği oldu ama şunu söylüyorum, Cumhur İttifakı’nın içinde Türkiye’de 81 il içinde en çok savunan sayın vekilimiz olmuştur. Ben kendisine teşekkür ediyorum…Biz onunla beraber geldik, onunla beraber bırakıyoruz.”