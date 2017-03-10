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MHP, Oğan ve ‘Hayır’cı üç milletvekilini daha partiden ihraç etti

 

MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ve eski vekil Sinan Oğan partiden ihraç edildi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Bu dört isim disiplin kurulunun oybirliğiyle partiden ihraç edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partide hiç kimsenin referandumda ‘Hayır’ dediği için ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmediğini savunmuştu.

Özdağ ve Akşener de ihraç edilmişti

Olağanüstü kongrede liderliğe de soyunan Ümit Özdağ,  televizyon programlarında, ‘başkanlık sistemi’nin Meclis’e gelmesi durumunda ret oyu vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Özdağ, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş eve kısa bir süre sonra ihraç edilmişti.

8 Eylül 2016 tarihinde ise MHP liderliğine soyunan bir başka isim olan Meral Akşener de oy çokluğuyla partiden ihraç edilmişti. İhraç kararında Akşener’in, Bahçeli için sarf ettiği ‘başparalel’ sözünün etken olduğu belirtilmişti.

Akşener’in ardından üç kişilik kongre çağrı heyeti de partiden ihraç edilmişti.

Üst üste saldırılar

MHP’nin AKP’yle beraber Meclis’te geçirdiği anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen ve geçen haftalarda referandum için çalışmalarına başlayan ‘muhalif’ MHP vekilleri üst üste saldırıya uğramıştı.

Sinan Oğan, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti“Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’ Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmişti.

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