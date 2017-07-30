MHP, ‘müftülere resmi nikah yetkisi’ne de destek verecek

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

MHP, müftülere resmi nikah kıyabilmeleri için yapılacak yasal düzenlemeye de destek verdi.

AA’ya konuşan MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, yeni düzenlemeyle Türkiye’nin dış temsilciliklerinin, belediyelerin, nüfus müdürlüklerinin, gemi kaptanlarının ve muhtarların yapabildiği nikah işlemlerinin müftülükler tarafından yapılabilmesinin de öngörüldüğünü aktardı.

Reklam

Türkiye’de kırsalda resmi nikah oranının çok düşük olduğunu söyleyen Usta, muhtarların resmi nikah kıyma oranının yüzde 6 civarında olduğunu kaydetti.

MHP’li siyasetçi, resmi nikahı kıyılmadan belli bir süre dini nikah üzerinden evliliklerin sürdürüldüğünü, bunun da istismara neden olan yanları olduğunu savunarak, şöyle devam etti: “Hukuki sorunlar çıkartıyor. Çünkü hiçbir hak iddia edemiyor. Dolayısıyla her halükarda bizim bu ülkede resmi nikahı yaygınlaştırmamız lazım. Şimdi buna katkı verecek mi bu yapılan düzenleme? Buna katkı verecek. Kritik husus şu; kim tarafından yapılırsa yapılsın, ister belediye memuru, isterse müftülük mensupları tarafından yapılsın, bunun medeni hukuk çerçevesinde olması lazım. Medeni Kanun çerçevesinde olduktan sonra ve yapan kişi de nihayetinde aslında memur, belediyedeki memur nasıl devletin memuruysa yani ha belediye binasına gidecek insanlar ya da ha hükümet konağına gidecek. Hatta hükümet konağı merkezi idarenin birimidir. Dolayısıyla merkezle, devletin esas organlarıyla irtibatı daha yüksektir. Dolayısıyla burada biz bir sıkıntı görmüyoruz. Bunun yaygınlaşmasına vesile olacağını düşünüyoruz.”

Söz konusu tasarı Meclis’e geçen günlerde sunulmuştu.