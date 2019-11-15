MHP milletvekilinin siyanürün satışının zorlaştırılması teklifi, Meclis’te bekliyor

İstanbul ve Antalya’da, yaşadıkları ekonomik sıkıntı yüzünden siyanür alarak ölen ailelerin haberleri arka arkaya gelirken, MHP’nin, 19 Haziran’da TBMM Başkanlığı’na sunduğu, siyanürün satışını zorlaştıran yasa teklifinin, komisyon gündeminde beklediği ortaya çıktı.

Fatih’te siyanür ile ölen dört kardeşin cenazesi. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

6 Kasım’da, İstanbul’un Fatih ilçesinde dört kardeş ölü bulunmuş, ilk bulgulara göre kardeşlerin siyanürden öldüğü açıklanmıştı. 9 Kasım’da da Antalya’da dört kişilik aile ölü bulunmuş, ölümlerin ardında yine siyanür şüphesi olduğu belirtilmişti. Siyanürden kaynaklandığı tahmin edilen son ölüm haberi bugün İstanbul’un Bakırköy ilçesinden geldi. Bir evde üç kişinin cansız bedeni bulundu.

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Siyanür satışlarının önlenmesine yönelik MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ‘Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ise 19 Haziran 2019 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunduğu belirtiliyor. Teklifin, TBMM Çevre Komisyonu’na havale edildiği bildirildi.

Komisyon gündeminde bekleyen teklif ile siyanür başta olmak üzere çevreye ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satış şartlarının zorlaştırılması, elektronik ortamda satışının engellenmesi, imalat, ambalajlama ve satış şartlarında denetim getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması amaçlanıyor. Teklif, bu tür zehirli kimyasalların herkes tarafından rahatça satın alınabilmesini önlemeyi düzenliyor.

Siyanür başta olmak üzere çevreye ve insan sağlığına zararlı her türlü kimyasal madde-prekürsörlerin elektronik ortamda satışının yasaklanmasını öngören teklifteki düzenleme ile bu tür kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde herhangi bir şekilde üretiminin vaki olması halinde bu maddelerin piyasaya sürülmesine veya üreticisi tarafından faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin tüm işlemler belgelendirilmiş olacak. Yurtdışından ithal edilmiş olan çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde yeniden ambalajlanarak satışa sunulması da ayrıca izne tabi olacak.