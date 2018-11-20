MHP ‘Mezar kazsınlar’ diyen Bucak’a sahip çıktı: Adayımız Siverek’te yüzyıllarca hizmet etmiş…

MHP seçim çalışması yapacak diğer partileri tehdit eden Şanlıurfa Siverek’te belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak’a sahip çıkarak, adaylığının arkasında durduklarını açıkladı.

Güneydoğu TV’de canlı yayına telefonla katılan Bucak, ‘seçime değil ölmeye geldiğini’ söylemişti. “Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar” diyen MHP’li aday, ‘çatlamış topraklara çatlamış ayaklarla basan insanlardan’ olduğunu ifade etmişti.

MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı imzalı yapılan açıklamada ilçede seçim çalışması yapacak diğer partileri tehdit eden Bucak’a destek verildi.

Demokrat Haber’in aktardığına göre “Adayımız Siverek’te yüzyıllarca hizmet etmiş, gerek manevi gerek siyasi fedakârlıkta bulunmuş vatan, devlet, millet aşkıyla kavrulmuş bir ailenin mensubudur” diye başlayan açıklamada, Bucak’ın “Siverek’e gelemez, çalışamaz” diyenlere cevaben “Ölmeye geliyorum” diye beyanatta bulunduğu savunuldu.

MHP’nin açıklamasının devamı şöyle: “MHP olarak Siverek’te amacımız hep hizmet ve milletimiz sorunlarını çözüme kavuşması bilincinde olmuşuzdur. Bize ve adayımıza yapılan çirkin ve kirli saldırılar demokrasi ve hukuk çerçevesinde elbette cevabını alacaktır. Biz Siverek ‘in tüm kesimlerini bütün değerlerini birer güzellik olarak görmüş bölge, aşiret, kişi ayrımı yapmaksızın memleketimize hizmet etme konusunda sevdalanmışız. Yükselişimizden rahatsız olanlar elbette olacaktır. MHP olarak Siverek için elimizi de gövdemizi de taşın altına koymaya Siverek’e yerel belediyecilikle hizmet etmeye hazır ve talibiz. Mehmet Fatih Bucak adayımızdır ve Allah’ın izniyle Siverek belediyesini kazanıp memleketimizi hak ettiği yere taşıyacağız.”