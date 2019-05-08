MHP lideri: YSK üyelerine ‘çete’ demek sakat bir zihniyettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yinelemesine ilişkin muhalefet cephesinden gelen ‘darbe, hukuk cinayeti, çete’ eleştirilerinin ‘kirli ağız, sakat zihniyet’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Gruh toplantısındaki konuşmasında YSK’nın ‘adaletli karar’la milletin yüreğine su serptiğini öne süren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: “YSK’nın söz konusu kararının tartışılmasını anlıyoruz, ama çarpıtmak ‘darbe, hukuk cinayeti’ demek çirkin bir tavırdır, yanlıştır. YSK kararını karalamak, kurul üyelerine ‘çete’ demek kirli bir ağız, sakat bir zihniyettir. Suç olduğu kanaatindeyim.”

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31 Mart sonrasında ‘cumhur ittifakı’nın kopmasını isteyen çevrelerin cesaretlendiğini belirten MHP lideri şöyle devam etti: “Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş dışarı fırlamışlar fitne oklarını fırlatamaya başlamıştır. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. utanmadan sıkılmadan MHP ve AK Parti arasında sorun olduğunu söylediler… Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ikbal meşalesidir. Bu meşaleyi söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir… Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür. Siyasi çıkar gailesiyle ittifakımızın çatısını örmedik.”

Bahçeli’nin hedefinde, ittifakın kopmasını isteyen çevrelerden bahsederken 2013’te dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la yaşanan gerilim sonrasında “Birilerinin kum torbası haline getirilmek istemem” diyen Bülent Arınç da vardı. Bahçeli, “Bir ara ‘Kum torbası değilim’ çıkışı ile rest çeken zat bunlardan birisidir. Gıybet borsası kuruldu, bu sefiller fazilete sırt döndüler. Bu çevreler verimsiz toprak gibidirler” dedi.

Bahçeli, 2007’de cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili tartışmalar sırasında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı ‘haksız 367 kararı’ karşısında hissettiklerini YSK’nın İstanbul kararını duyunca da hissettiğini açıklayan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ise “Gül’ün 367 benzetmesini inandırıcı bulmuyorum” diyerek yanıt verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Dokunulmazlığım kaldırılsın” dediği takdirde ilk oyu kendisinin vereceğini ifade eden Bahçeli, ‘CHP ve peşine takılanların İstanbul seçimlerine hile karıştırdıklarını’ iddia etti. Bahçeli, “23 Haziran’da milli irademizin sandığa yansıması boynumuzun borcudur” diyerek sözlerini tamamladı.