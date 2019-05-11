MHP lideri: O sloganı FETÖ’cüler de; PKK’lılar da kullanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla ilgili bir soruyu, “Geçmişte Emre Uslu denen bir kişinin sloganıydı. Şimdi herkes kullanıyor. Kullananlar arasında eski cumhurbaşkanı var. FETÖ’cüler, PKK’cılar var” yanıtını verdi.

Fotoğraf: DHA

İftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bahçeli, sloganı yanlış bulduğunu ifade ederek, “Bana ille de bir slogan diyorsanız, ‘İstanbul’da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken yıldırımlar çaksın’ derim” dedi.

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MHP liderinin hedefinde, İmamoğlu’na Twitter üzerinden destek veren Cem Yılmaz da vardı. Bahçeli, “Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem” dedi.

Bahçeli, İstanbul’da seçimin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hakimlerine ‘çete’ benzetmesi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, MHP grup toplantısında, “Dokunulmazlığının kaldırılmasını isterse ilk oyu ben veririm” sözlerine ise şöyle açıklık getirdi: “Türkiye’deki yargı organları belli suç unsurları taşıdığı kanaatiyle bir soruşturma başlatırsa, o zaman bu Adalet Bakanlığı’na intikal edecektir. O zaman da fezleke talebinde bulunabilirler. Fezleke ile bir genel başkanı TBMM’ye taşımak yerine, kendisinin iradesiyle TBMM’ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum.”

‘Öcalan avukatıyla görüşsün’

MHP Genel Başkanı, Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi ile ilgili soruya, “Avukatıyla görüşsün” yanıtını verdi. Bunun avukatın talebine verilen bir yanıt niteliğinde olduğunu ifade eden Bahçeli, “Avukatıyla uzun yıllar görüşememesinin ısrarlı bir şeklidir. Böyle bir durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği şekliyle, çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle işbirliği yapıp, seçim kazanma sevdasına kapılanlar, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım” dedi.

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23 Haziran için yürütülecek çalışmalar için “Mitingde göz göze geliyorsunuz da, gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım” diyen Bahçeli, İmamoğlu’na atfedilen liderlik vasfıyla ilgili ise şunları söyledi: “Üç defa ‘kınıyorum’ tabirini kullanarak lider doğmaz, liderliği bu kadar ucuza almamak lazım.”

‘Galatasaray o şahsı aforoz etsin’

31 Mart’ta sandığa gitmeyen küskün seçmenleri bu defa mutlaka sandığa getirmek gerektiğini belirten Bahçeli Galatasaray Divan Kurulu’nda İmamoğlu’na destek veren Hayri Kozak’ı eleştirirken de “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin” dedi.

‘Erbakan’ın kemikleri sızlar’

TÜSİAD’ın ekonomik göstergeler ile ilgili açıklamasını ‘tahrik edici’ bulduğunu ifade eden Bahçeli, Saadet Partisi’nin İstanbul seçimi için diğer siyasi partiler ile kurduğu temaslar için ise “Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kemikleri sızlar” ifadelerini kullandı.