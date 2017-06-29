MHP lideri, Erdoğan’a izin vermeyen Almanya’ya öfkeli: Karanlık komplo var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, G-20 zirvesinden önce Almanya’da Türkiyelilere seslenmek isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a izin vermeyen Almanya’ya çattı.

Partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli, TSK’nın topçu ateşine tuttuğu Afrin için “PYD ve TSK arasında sıcak temas artıyor. PYD ile sıcak temasın artması alarm verici niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin YPG’ye silah desteği için “ABD’nin terör örgütüyle aynı hizada olması handikaptır” yorumununu yapan MHP lideri, Almanya’ya da mesaj verdi: “Almanya’daki NATO zirvesi öncesi karanlık komplo var. Cumhurbaşkanına ve Türkiye’ye yönelik tavır ilkelliktir. Cumhurbaşkanı’na yönelik kötü muamele Türk milletinedir.”