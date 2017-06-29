Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

MHP lideri, Erdoğan’a izin vermeyen Almanya’ya öfkeli: Karanlık komplo var


 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, G-20 zirvesinden önce Almanya’da Türkiyelilere seslenmek isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a izin vermeyen Almanya’ya çattı.

Bahçeli 16 Nisan referandumunda Erdoğan’ı desteklemişti. (Fotoğraf: DHA)

Partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bahçeli, TSK’nın topçu ateşine tuttuğu Afrin için “PYD ve TSK arasında sıcak temas artıyor. PYD ile sıcak temasın artması alarm verici niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin YPG’ye silah desteği için “ABD’nin terör örgütüyle aynı hizada olması handikaptır” yorumununu yapan MHP lideri, Almanya’ya da mesaj verdi: “Almanya’daki NATO zirvesi öncesi karanlık komplo var. Cumhurbaşkanına ve Türkiye’ye yönelik tavır ilkelliktir. Cumhurbaşkanı’na yönelik kötü muamele Türk milletinedir.”

Erdoğan’ın mitingini istemeyen Almanya’ya tepki: İfade özgürlüğü kısıtlanıyor

Almanya istemiyordu: Erdoğan, resmen etkinlik başvurusu yaptı

Almanya’nın başbakan adayı Schulz’dan Erdoğan’a veto: Etkinlik düzenlemesin

Almanya ‘gözaltı’ dedi: Kavga olursa korumalara dair her önlemi alırız

Almanya ’emin’: Erdoğan’ın korumalarının Hamburg’a gelmesini beklemiyoruz

Almanya üstünü çizdi: Washington’daki kavgaya karışan korumalar gelmesin

SON HABERLER

Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

  Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etti. CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüş bugün 15’inci gününü geride bırakırken, güzergaha gübre dökülmüş, yola kurşun bırakılmış, bazı AKP’li siyasetçiler video çekerek tehditlerde bulunmuştu. Benzer bir tehdit de hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen yöneticisinden geldi. Sendikanın İstanbul […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...