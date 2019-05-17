Bahçeli cumhurbaşkanlığının Samsun’daki kutlamasına katılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılmayacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Bahçeli, cumhurbaşkanlığının kendisine Samsun’daki etkinlikleri için yapılan daveti reddetti. Bahçeli, Ankara’daki törene katılacak.

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Buna karşılık Ülkü Ocakları Genel Merkezi, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı nedeniyle 19 Mayıs’ta Samsun’da bir şölen düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerden gelen gençler ve yurttaşlarla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı.

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Burada halka hitap edecek Erdoğan’ın daha sonra Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisini ve Tütün İskelesi’nde yer alan maket Bandırma Vapuru’ndan izleyeceği ve bir dizi başka etkinliğe katılacağı duyurulmuştu.