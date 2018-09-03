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Yaramazlara biraz batar!

MHP kulisi: Eskişehir, Aydın, Iğdır, Burdur ve Edirne belediyeleri ‘ittifak’la isteniyor

 

MHP ve AKP’nin yerel seçimlerde olası ittifakı ‘anayasaya takıldığı’ için ‘protokol esasına dayalı’ ittifak gündemde. MHP’de hedef CHP ve HDP’den belediye almak.

Fotoğraf: Reuters

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimleri kastedip, “Elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz” diyerek ‘yerel seçim sinyali’ vermişti.

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Anayasanın 64’üncü maddesinin son fıkrası “Seçim yasalarında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünü taşıyor. Bu nedenle 30 Mart 2019 öncesinde, AKP ve MHP’nin yerel seçimler için ortak protokol oluşturduklarını kamuoyuna deklare edebileceği, böylece Bahçeli’nin dillendirdiği gibi ‘fiili bir ittifak’ oluşacağına dikkat çekiliyor.

‘Gevaş örneği’

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre MHP’de AKP ile ittifaka girilmesi durumunda 2014’teki yerel seçimlerde alınan oy oranları dikkate alındığında bu ittifaktan en zararlı çıkabilecek belediyelerin CHP’li belediyeler olduğu, CHP’den 10, HDP’den ise bir il belediyenin AKP ya da MHP’ye geçebileceği konuşuluyor.

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Yıllardır CHP’nin elinde bulunan Eskişehir büyükşehir belediyesi, her iki partinin de radarında. Söz konusu ittifakla Eskişehir’in AKP’li ya da MHP’li bir isme geçebileceği belirtiliyor.

MHP, Aydın, Iğdır, Burdur ve Edirne’ye de dikkat kesilmiş durumda.

Partide, Van’ın Gevaş ilçesinin 2014 seçim sonuçları örnek olarak veriliyor. Gevaş’ta “HDP’nin adayının belediye başkanlığını kazanabileceğine yönelik ön hazırlık sonrasında MHP’nin o dönemAKP’nin adayını desteklediği ve yedi oy farkla AKP ’nin adayının belediye başkanlığını kazandığı” belirtiliyor.

Olası ittifakta MHP, AKP’nin adaylar noktasında ‘MHP’nin hassasiyetlerini dikkate almasını’ bekliyor. Destekleyebilecekleri adayların ‘Kürtçü ve toplumu ayrıştıran söylem ve eylemlerden uzak olması, çözüm sürecinde aktif rol almayan kişilerden seçilmesi gerektiği’ vurgulanıyor.

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