MHP kulisi: Bürokraside ‘ülkücü kadrolar’ inancı hakim, bakanlık beklenmiyor

AKP’nin ‘ittifak ortağı’ MHP’de ‘bürokraside yer alma’ beklentisi hakim. MHP, TBMM’de ‘denetim komisyonu’ kurulması konusunda AKP’ye öneride bulunacak.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın kulis haberine göre, MHP kabinede partiden bir bakanın yer almasını beklemiyor.

Reklam

MHP’de beklenti bürokrasi kanadına yönelik. Gerek bakan yardımcılığı gerekse bazı genel müdürlükler seviyesinde üst düzey bürokraside ‘ülkücü kadrolara’ yer verileceği inancı hakim.

Partide, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üst düzey bürokrasiye atama yaparken MHP lideri Devlet Bahçeli’ye konuyu sorması beklentisi var. MHP’nin görüş ve hassasiyetlerine Erdoğan’ın önem vereceği düşünülüyor.

Reklam

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin idari yapısı, cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi ve bu yetkinin hangi hususları kapsayacağı, sınırlarının ne olacağı, kaldırılan başbakanlık müsteşarlığının yeni hükümet sisteminde karşılığının nasıl olacağı gibi başlıklarda MHP düşüncelerini ittifak ortağıyla paylaşmayı bekliyor.

Resmi olarak henüz bir araya gelmeyen AKP ve MHP’nin önümüzdeki birkaç gün içinde yeni kararnameler konusunu ele almak için bir araya gelmeleri bekleniyor.

TBMM’nin çalışma usul ve esasları konusuna da yoğunlaşan MHP yönetimi, Meclis’te iktidarın çalışmalarını denetleyebilmek amacıyla ‘denetim komisyonu’ kurulması üzerinde duruyor. Plan-Bütçe ve KİT komisyonlarının yeni dönemdeki fonksiyonlarının da gözden geçirileceğinden hareket eden MHP, yasamanın yürütme üzerindeki denetim gücünün önemli olduğuna inanıyor.