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Yaramazlara biraz batar!

MHP kulisi: ‘Af’ toplumsal sorun, AKP daha fazla direnemez

 

MHP kulislerinde, partinin vazgeçmediği ‘af’ talebine ‘ittifak ortağı’ AKP’nin ‘daha fazla direnemeyeceği’ konuşuluyor.

Fotoğraf: DHA

‘Af’ konusunu ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre Mahkum Yakınları Derneği’nin Bahçeli’yi ziyaret etmesinin ardından MHP kulislerinde, ‘affın toplumsal bir beklentiye dönüştüğü’ konuşuluyor.

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AKP kanadından ardı ardına gelen “Gündemimizde yok” açıklamaları ise ‘AKP’nin seçim sahasında iki arada bir derede kalması’na yoruluyor.

AKP’nin ‘af bekleyen seçmen’in beklentisini boşa çıkardığı ve bu durumun da AKP’ye ‘boş oy’ olarak geri döneceği dillendirilirken, AKP’nin sıcak bakması halinde bu kez karşı çıkan seçmeninden tepki alabileceği belirtiliyor.

‘Af’ çıkması halinde bundan toplumun çok küçük bir kesiminin etkileneceğini savunan MHP’li kurmaylar, AKP’nin ‘toplumsal bir sorun haline gelen af konusunda daha fazla duyarsız kalamayacağını’ ileri sürüyor.

Anayasaya göre ‘af’ yetkisi Meclis’te bulunuyor.

Bahçeli’nin “Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi” demesine atıfta bulunan MHP’li kurmaylar, affın ancak AKP ve MHP’nin ortak oylarıyla çıkarılabileceğine dikkat çekiyor. MHP’li kurmaylar, konuyu seçim beyannamesine alan MHP’nin bu konuda geri adım atmayacağını da vurguluyor.

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