MHP itirazı sonrası Kars’ta oylar yeniden sayıldı, HDP’nin oyu arttı

Kars’ta kent belediyesi için MHP’nin itirazı üzerine ikinci sayım yapıldı. İkinci sayımda da HDP’nin belediyeyi kazandığı belirlendi.

Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen, 12 bin 181 oy alarak kentin yeni başkanı oldu. AKP’nin de desteklediği MHP’li rakibi Çetin Nazik ise 10 bin 984 oy aldı. Ancak Nazik sonuca itiraz etti.

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Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda dün akşam 167 sandıktaki oylar sayılmaya başladı. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP’li Bilgen’in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192’ye çıktı. MHP’li Çetin Nazik’in oyu ise 10 bin 954’e düştü.

Bilgen’in bugün ya da yarın mazbatasını alarak göreve başlayacağı öğrenildi. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP üç büyükşehir, beş kent, 50 ilçe ve 12 belde kazandı.

