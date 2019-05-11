MHP İstanbul’da ‘hemşehri harekatı’ yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’da 250 binden fazla hemşerisi bulunan 15 ili esas alarak çalışma başlattıklarını anlattı. Deneyimli siyasetçi bunu ‘hemşehri harekatı’ olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdiğini açıklamıştı. Bu karar doğrultusunda hazırlanan takvime göre, İstanbul için seçim süreci 11 Mayıs günü başladı.

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MHP’nin İstanbul seçiminde adayı bulunmazken, AKP adayı Binali Yıldırım’a destek veriyor.

AA’nın haberine göre, Bahçeli, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

‘İstanbul’da çok inatçı ve ısrarlı bir seçim olacak’

Bahçeli, partisinin yenilenecek İstanbul seçiminde ‘hemşehricilik’ olgusu üzerinden bir strateji izleyeceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “16 milyon nüfusun yaşadığı, 8 milyonu aşkın oy veren insanımızın bulunduğu İstanbul’da çok inatçı ve ısrarlı bir seçim olacağı görülmektedir. Her ne kadar bazı partilerin adayları var ise ve bu adaylıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda çok açık bilgiye sahip değilsek de bilinen bir şey vardır. Bize göre zillet ittifakının adayı ile cumhur ittifakının adayı İstanbul’da çok kararlı bir yarışa girmiş olacaklardır.”

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Bahçeli böyle bir durum karşısında MHP’nin, cumhur ittifakı anlayışından hareket ederek AKP’nin öngördüğü kişinin seçimdeki faaliyetlerine yardımcı olabilmek amacıyla bir katkı sağlama düşüncesinde olduğunu kaydetti.

”Şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ gibi bir strateji yok’

İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanın hemşehrilerinin genelde Anadolu’da olduğunu, bunun da ‘hemşehrilik’ bağını ortaya çıkardığını belirten Bahçeli, bu düşünceden hareketle ‘şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ gibi bir strateji üslubu ortaya koymak yerine Binali Yıldırım’ın partisi veya cumhur ittifakı anlayışı çerçevesinde ortaya konulacak stratejiye uygun tarzda hareket etmeyi prensip olarak benimsediklerini vurguladı.

Bahçeli Anadolu’da siyaseten netice aldıkları iller olduğunu ve bunların İstanbul ile sosyal, ekonomik, kültürel bağlarını devam ettirdiğini, bu çerçevede de MHP’nin ‘hemşehrilik’ ruhunu hareket geçirerek katkı sağlayabileceği düşüncesini ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışma başlatıldı

İstanbul’da 250 binden fazla hemşerisi bulunan 15 ili esas alarak bir çalışma başlattıklarını anlatan Bahçeli, bu illerin teşkilat başkanlarıyla durumu istişare ettiğini anımsattı.

Şimdi de bu çalışmayla ilgili gerekli görevlendirmeleri yaptıklarını bildiren Bahçeli, İstanbul’un birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerinde başkanlık divanından ayrı ayrı kişilerin sorumluluk üstleneceğini, bütün bu sorumlulukların üzerinde de Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı, İstanbul milletvekili ve başkanlık divanı üyesi olması sebebiyle genel koordinatör olarak görevlendireceklerini bildirdi.

Bahçeli şöyle devam etti: “Anadolu’da bu illerimizden kimi kim ne kadar tanıyorsa, eşi, dostu, akrabası, kimi varsa, hangi köy, mahalle, ilçeden ise İstanbul’a gitmek suretiyle Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları, seçimin önemini ve bu seçimde sayın Binali Yıldırım’ın kazanması noktasındaki düşüncesini paylaşacak. Takdir hemşehrilerinin olacak. Biz bunu ‘hemşehri harekatı’ olarak nitelendiriyoruz. Sıradaki toplantıyı Doğu ve Güneydoğu illerimizin başkanları ile yapacağız. Bitlisli Bitlislinin yanına gidecek, en az hemşehrisi olan il Burdur ama onları bile göndereceğim. Çünkü bir kişi bir kişidir. Millet iradesiyle çözüm öngörülüyorsa, millet bunu çözsün.”

‘Bu 15 il çok daha anlamlı olacak’

Bundan sonra da en az 130 bin civarında bir oy potansiyeline sahip olan ama büyük çoğunluğu doğu ve güneydoğuyu temsil eden il teşkilatı ile görüşeceğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:

“Bu 15 il çok daha anlamlı olacak. İl başkanlarımızı davet edeceğiz, onlarla bu konuyu tekrar müzakere edeceğiz. Bitlisli Bitlisli’nin, Bingöllü Bingöllünün yanına gidecek. Doğu ve güneydoğudaki diğer illerimizi ziyaret edecekler. Yüz yüze Türkiye’deki mahalli idareler seçimi, neden iptal edildiği, bu iptalin öncesi ve sonrasında nelerin yaşandığını anlatarak onları aydınlatma görevini üstlenmiş olacak. Bu böyle devam edecek. Nereye kadar? İstanbul’da en az hemşehrisi olan il Burdur’dur. Alayını toplasanız 9 bin kişi ediyor. Onu dahi göndereceğim oraya. 9 bin üyesi vardır diye. Bu ne demektir? Bir kişi bir kişidir. Madem ki bu şekliyle millet iradesiyle çözüm öngörülmüştür, o zaman millet bunu çözsün. Yoksa YSK’ye, sağa sola, hepimize hakaretle bu iş olmasın diyoruz.”