MHP ile BBP’den ağız birliği: ‘Cumhur ittifakı’ seçimden sonra da sürer

MHP ile Büyük Birlik Partisi (BBP), ‘cumhur ittifakı’nın 24 Haziran’daki seçimden sonra da devam edeceğini bildirdi.

Yıllarca MHP’de siyaset yaptıktan sonra AKP’ye geçen Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP’yle yaptıkları ‘cumhur ittifakı’nın seçim sonrası sürmeyeceği tahmininde bulunmuştu.

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Samsun’da partisinin seçmen iletişim merkezini açan MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, ittifakın referandumda oluşun ruhun devamı olduğunu söyledi.

Usta, bunun seçime yönelik bir ittifak olmadığını, milli bekayı esas aldığını belirterek “Türkiye’nin riskleri devam ediyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı ihanet başka bir formatta ekonomik saldırı, finansal saldırı olarak devam edebilir. O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

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BBP de aynı fikirde

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin bugünkü programında da gündemi ittifaktı.

Destici de ittifakın devam edeceğini kaydetti: “İnşallah bu ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek. Hem yeni sistemin Türkiye’de tam olarak uygulanması noktasında önemli bir görev ifa etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye’deki meselelerin hem Türk-İslam coğrafyasındaki meselelerin çözümünde inşallah hep birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe çıkaracağız. Türkiye üzerinde oynanan operasyonlara hep birlikte son vereceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah.”