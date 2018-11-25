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Yaramazlara biraz batar!

MHP ‘Hemen Meclis’e gelsin’ demişti: Kurtulmuş af için seçim sonrasını işaret etti

AKP, MHP’nin af teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talebinin ardından teklif için Mart 2019 yerel seçimleri sonrasını adres gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

‘Cumhur ittifakı’ ortakları AKP ile MHP, af konusunda anlaşamamıştı. MHP, bir süredir siyasetin gündemini meşgul eden ve daha çok uyuşturucu satıcılarının yaralanacağı söylenen af teklifinin daha fazla vakit kaybetmeden Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi görüşünde.

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Tarih verdi

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bugün basılı gazetelerin yöneticileriyle bir araya gelerek afla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığı’nın önemli çalışmalar yaptığını belirterek “Bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum” dedi.

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Yerel seçim Mart 2019’da yapılacak.

‘İttifak değiş işbirliği’

AKP ile MHP arasındaki ittifaka değinen Kurtulmuş, yerel seçimlerde tablonun 24 Haziran’a göre farklı olduğunu, bunun ‘ittifak’ değil ‘işbirliği’ olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. AKP’li yönetici, iki parti arasındaki görüş farklılıklarının işbirliğine engel olmadığını aktardı.

Partisinin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kaybetmesinin başkanlık sistemini tartışmaya açmayacağını aktaran Kurtulmuş, “Sistemin nasıl değiştiği de malum, o iş çoktan bitti” dedi.

Kurtulmuş, yeni bir değişiklik için Meclis’i ve referandumu adres gösterdi.

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