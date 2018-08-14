MHP ‘hamleyi’ yaptı: Partinin döviz hesapları Türk Lirası’na çevrildi

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.

Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, cumhurbaşkanlığının mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz swap işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürecin başından bu yana dövizlerin bozdurulması çağrısı yapıyor.

İHA’ya konuşan Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 10 Ağustos’taki ‘bu yıl içinde alınan hazine yardımları arasında döviz cinsinden para bulunması halinde, bunların Türk Lirası’na çevrilmesi talimatı’nın ardından harekete geçildiğini söyledi.

Reklam

Karakaya şöyle devam etti: “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da yardım adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruşun dahi girişi mümkün değildir. Bu konuda Genel Başkanımızın kati talimatları vardır. Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir.”

Döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürülmesi sürecinin başlatıldığını aktaran Karakaya, bu davranışlarının örnek olmasını dilediklerini söyledi.