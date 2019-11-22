MHP genel sekreteri: Erken seçime ihtiyaç yok

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlk olarak HDP erken seçim çağrısı yapmış ve muhalefet kanadından destek istemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara seslenerek “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” demişti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da ‘Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi, ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda erken seçime gidilebileceğini’ söylemiş ancak İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamayı eleştirerek “Partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” demişti.

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‘Millet ittifakı’nın bugün erken seçim söylentileriyle Türkiye’de ‘sanal gündem’ oluşturma gayretinde olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

“Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar. Açtıkları bu cephe ile Türk milletine hizmet etmedikleri malumdur. Kime hizmet ettikleri ise ayan beyan ortadadır.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi haksız bulanların, S-400’lerin gereksiz olduğunu savunanların, Suriye sınırımız boyunca gerçekleştirdiğimiz harekâtlara karşı çıkanların erken seçimden muratları nedir? Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır.

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Türk milletinin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin millî birliğe, Millî Mücadele ruhuyla hareket ederek Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkartacak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır.”