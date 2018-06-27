MHP Genel Başkan Yardımcısı: Meclis’te biz ne dersek o olacaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin seçimlerde meclisin kilit partisi olduğunu belirterek “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi.

Kahramanmaraş’tan milletvekili seçilen Sefer Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi.

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‘Erdoğan’ı partisinden önce aday gösterdik’

MHP’nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını vurgulayan Sefer Aycan, “Bu seçimlerde en başarılı parti MHP’dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP’dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi’nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP’lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım” dedi.

‘Bütün gözler genel başkanımızda olacak’

Yüzde 5 bekleyenlere en iyi yanıtı ‘ülküdaş’larının verdiğini vurgulayan Aycan şöyle devam etti: “Tabi bu cevap Kahramanmaraş’ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP’yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.”