MHP genel başkan yardımcısı: Bürokraside ‘cumhur ittifakı’ndan rahatsız olan var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bürokraside ve siyasette ‘cumhur ittifakı’ndan rahatsızlık duyanların bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine giden Karakaya, buradaki mitingde kalabalığa seslendi.

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İlçe adayı Veysel Aydemir’e destek isteyen MHP’li yönetici, toplanan kalabalıktan ittifakın ruhuna uygun çalışmalarını istedi.

Karakaya, ‘ittifakın ülkenin bekası için kurulduğunu’ belirterek şöyle devam etti: “Hiç kimse ‘cumhur ittifakı’na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak. Ben buradan seçime bir hafta kala teşkilatlarımızı uyarıyorum. Sayın cumhurbaşkanının iki gün önce bu konuyla ilgili bir açıklaması var. ‘Cumhur ittifakının ruhuna zarar vereni kapının önüne korum’ dedi. Çünkü hem bürokrasinin içerisinde hem siyasetin içerisinde ‘cumhur ittifakı’ndan rahatsız olanlar var. Hatta onların çoğunun adına ‘kripto’ diyorlar. Kriptolara müsaade yok. Buna ne sayın cumhurbaşkanı ne de genel başkanımız müsaade veriyor.”