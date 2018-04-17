MHP: ‘Erken seçim’ çağrısı öncesi AKP’yle görüşmedik, teklif bizim karar onların

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacağından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haberi olmadığını açıkladı.

Bahçeli’nin mevcut düzenlemeye göre 3 Kasım 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 26 Ağustos 2018’de yapılmasını önermesinin hemen ardından Ankara kulislerinde perde arkasına ilişkin dedikodular dolaşmaya başladı. Kulislerde, MHP’yle ‘cumhur ittifakı’ kuran AKP’nin erken seçimi, Bahçeli’ye söylettiği konuşuluyordu.

Reklam

CNN Türk’e açıklama yapan Semih Yalçın, “Genel başkanımızın erken seçim açıklamasından önce AKP ile MHP arasında bir görüşme kesinlikle olmadı. Biz teklifi yaptık. Kararı verecek olan onlar” dedi.

Bahçeli’nin bugünkü grup konuşmasında dile getirdiği erken seçim çağrısı için AKP, “Değerlendirilir” derken, CHP “Hodri meydan” karşılığını vermişti. Meral Akşener’in İYİ Parti’sinden de erken seçim çağrısına olumlu yanıt gelmişti. Erdoğan da grup konuşmasından önce konuyu yarın Bahçeli’yle görüşeceğini açıklamış, ancak konuşmasında ‘2019 seçimleri’nden bahsetmesi dikkat çekmişti.

Reklam

Erdoğan ve Bahçeli yarın 13:30’da bir araya gelecek.