‘MHP defteri’ni kapatan Akşener, Oğan’a işaret etti: Başkanlığı alırlarsa çok sevinirim

MHP’den ihracının ardından liderliğinde yeni bir parti kurulacağı iddiaları gündemden düşmeyen Meral Akşener, MHP için “Ben kendimle ilgili o defteri kapattım” dedi.

Akşener, MHP liderliğine soyunacağını açıklayan bir diğer muhalif Sinan Oğan’ın başarılı olmasını istediğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif isimler 19 Haziran 2016’da olağanüstü kongre toplamış, genel başkan değişikliğinin önünü açan tüzük değişikliği kabul edilmişti.

Genel merkez tarafından kabul görmeyen kongre yargı tarafından da geçersiz sayılmıştı.

‘Merkezde bir yapının olmasını istiyorum’

HaberErk’te yer alan habere göre Akşener, Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ve Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’in de katıldığı bir nikah töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP kongresinde aday olacağını açıklayan Sinan Oğan’ın tercihine saygı duyduğunu kaydeden Akşener, “İnşallah başarılı olurlar. İnşallah gerçekten genel başkanlığı alabilirler. Çok da sevinirim” dedi.

Merkezde bir boşluk olduğunu ve güçlü bir yapı istediğini aktaran Akşener şöyle devam etti: “Ben kendimle ilgili o defteri kapattım. Merkezde bir yapının olmasını istiyorum. Milli merkez, güçlü bir alternatif olacak.”