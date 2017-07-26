MHP-Davutoğlu kavgasına AKP de müdahil oldu: Tahkir ve hakaret kabul edilemez

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP arasında eski MHP’li Tuğrul Türkeş’in başbakan yardımcılığından alınmasına ilişkin tartışmaya AKP de müdahil oldu.

Türkeş, AKP’ye Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde geçmiş ve başbakan yardımcılığına kadar yükselmişti. Türkeş’in kabine dışı kalması Davutoğlu’nun da başbakanlıktan el çektirilmesine yorulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, “Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım” demişti.

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Davutoğlu ise bu açıklamaya, “Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” yanıtını vermişti.

Krizde son salvo MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan gelmişti.

Seviyenin bir hayli düştüğü yazılı açıklamada “Sayın Davutoğlu’nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle liderimize laf etmesi kabullenilemez. Davutoğlu’nun basiretsizliği ve kıt aklı, bizim parti içi meselelerimize ermez” denmişti.

‘Siyasi nezaket elden bırakılmamalı’

MHP genel başkan yardımcısının bu ifadeleri üzerine yine yazılı bir açıklamayla tartışmaya müdahil olan AKP Sözcüsü Mahir Ünal ‘siyasi nezaket’in elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

‘Tahkir ve hakaret kabul edilemez’

Açıklama şöyle devam etti: “Sayın Davutoğlu’nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur.”