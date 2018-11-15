MHP beş büyükşehirde adayını belirledi

MHP, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde adaylarını belirledi.

Kesinleşen adayları basına açıklayan MHP genel başkan Yardımcısı Sadri Durmaz “Aday patlaması yaşanıyor. Yaklaşık 650 civarında partimize müracaat olmuştur. Flaş çıkış yapacağız” dedi.

Reklam

Buna göre, Mersin büyükşehir için Hamit Tuna (Toroslar belediye başkanı), Adana için Hüseyin Sözlü (mevcut başkan), Manisa için Cengiz Ergun (mevcut başkan), Aydın için Ümmet Akın (Germencik belediye başkanı), Erzurum için Serdar Sevimli’yi aday gösterilecek.

Beş büyükşehir dışında belli olan diğer adaylar şöyle: Bartın’da Cemal Akın, Isparta’da Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye’de Kadir Kara (mevcut başkan), Karabük’te Rafet Vergili, Ankara Polatlı’da Gürsel Yıldızkaya, Ankara Etimesgut’ta Enver Demirel.