MHP, ‘Berberoğlu’nun dokunulmazlığı kaldırılsın’ diyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Enis Berberoğlu’nun davasında infazın durdurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Meclis’teki grup konuşmasının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, yargının kararlarına saygı duyduklarını, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasını da uygun bulduklarını ifade etti.

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MHP lideri şunları kaydetti: “İnfazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu’yla ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.”

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

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Ne olacak?

Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e gönderilecek. Kararın Meclis Genel Kurulu’nda okunmasının ardından Berberoğlu, Haziran 2020’de düşürülen milletvekilliğini oylama yapılmaksızın yeniden kazanacak.

Ancak kararda, Berberoğlu’nun yeniden yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması talebi de olacak. Vekillerin salt çoğunluğunun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanması gerekiyor.