MHP: Bahçeli’nin sağlık durumu, siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik “Bahçeli’nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek” dedi.

Bahçeli, 23 Eylül pazartesi günü ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, aynı gün taburcu olmuştu. MHP lideri ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ nedeniyle TBMM’nin bugünkü yasama yılı açılışına katılamamıştı.

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Dün akşam saatlerinde Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme gelmiş, iddiaya ilişkin en öne çıkan paylaşımsa Avrasya Araştırma şirketinin sahini Kemal Özkiraz’dan gelmişti. Özkiraz Twitter’da şöyle yazmıştı: “Devlet Bahçeli’nin sağlığını ile ilgili ciddi ve kötü söylentiler duyuyorum. MHP ise bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmıyor. Çizgisini beğenmiyorum ama hepimiz insanız Allah şifa versin.”

‘Alçakça üretilmiş bir yalandan ibaret‘

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’sa iddiaları yalanlayarak, şöyle tweet attı: “Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir.”

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Yalçın’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“2016 yılının Ocak ayında Sayın Genel Başkanımız Kocaeli’de bir özel hastanede küçük bir operasyon geçirmiş, bunu fırsat bilen sözde muhalifler bütün siyasi etik ve insani değerleri ayaklar altına alarak partide operasyon girişiminde bulunmuşlardı.

Pusuda bekleyen sırtlanlar; yerine göre çamur atma, yerine göre methüsena, fırsatçılık gibi FETÖ’den öğrendikleri aşağılık taktikleri uygulamaya çalışmışlardı.Ancak bu sırtlanlar sürüsü MHP Liderinin kararlı ve cesur adımları, partimizin tavizsiz duruşu sayesinde püskürtülmüştü

FETÖ zihniyetinin iğfal ettiği ve hemen her mahfilde bulunan kimi siyaset artıkları, 2019 Eylül’ünde Sayın Genel Başkanımızın üst solunum yolları rahatsızlığı dolayısıyla yine ortaya çıkmıştır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin hem rutin muayene hem de üst solunum yolları rahatsızlığından kaynaklanan hastalığının tedavisi için hastaneye gitmesi üzerine gözleri parlayan ahlak düşkünü bazı fırsatçı tilkiler, kuyruklarını sallayarak derhâl yeni bir pusu hazırlığına girişmiştir.

Bunların bazıları; geçmişte partimize ve camiamıza zarar verdikleri, Genel Başkanımızı kamuoyu önünde edepsizce, saygısızca eleştirme çirkinliğini sergiledikleri hâlde, güya kendisinin hasta olmasından teessür duymuşlar gibi, pişkince geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlardır.

Bu sahte iyi dilekler, genel başkanımızın sağlık sorunları dolayısıyla partide meydana gelebileceğini hayal ettikleri boşluktan istifade etme hakkı kazanma cinliğiyle planlanmış birer itibar simsarlığıdır.

Kimilerinin zaten sahip olmadığı, kimilerinin de camiamızda tefrika çıkararak kaybettiği prestiji, yeniden elde etme hesaplarının riyakâr tezahürü olan bu girişimlere karşı hem camiamız, hem de teşkilatımız uyanık ve tavizsiz duracaktır.

İtibar bezirgânları ne korktuklarından emin, ne de umduklarına nail olabileceklerdir.Kedinin ulaşamadığı ciğer için umutsuzca miyavlayıp yalanması gibi, çaresiz ve züğürt şekilde daha çok demler beklemek zorunda kalacaklardır.

Fırsat düşkünleri; ellerini ovuşturduklarıyla kalacaklar, avuçlarını yalamaktan öteye geçemeyeceklerdir. Sayın Genel Başkanımıza Allah uzun ömürler ve şifalar versin, çok şükür önemli bir rahatsızlığı yoktur ve daha nice seneler partimizin başında olacaktır.

Şüphe yok ki kendisinin varlığı partimiz için en büyük siyasi kazanç; milletimiz için de birlik ve bütünlük güvencesi, bilgelik ve feraset örneğidir.Liderimizin siyasette itimat telkin eden, dominant ve yapıcı işlevine, hem partimizin hem de Türkiye’nin çok ihtiyacı vardır.”