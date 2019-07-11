MHP, ‘Babacan partisi’ni İYİ Parti’ye benzetiyor: Erdoğan güçlenerek çıkar

Bazı MHP’lilerin, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve ekibinin 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül desteğiyle kuracağı söylenen partiyi İYİ Parti’ye benzettiği, süreçten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘güçlenerek çıkacağı‘ yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, ‘Babacan partisi’, MHP kanadında 1 Kasım 2015 genel seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları ve sonrasında başlayan İYİ Parti’nin kuruluş sürecine benzetiliyor.

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MHP yetkilileri, İYİ Parti’nin dahil olduğu ilk seçim olan 24 Haziran’da beklenilenin aksine yüzde 9.75 oy aldığı, Genel Başkan Meral Akşener’in de cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 7 civarında oy almasıyla İYİ Parti’de dalgalanmaların başladığını hatırlatarak, bir dönem MHP’de siyaset yapmış Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerin partiden istifa ettiğine de atıfta bulundu.

Habere göre, yeni partinin AKP’nin gölgesinde kalacağı savunulurken, AKP seçmeni üzerinde ‘partisine sahip çıkma algısını’ uyandıracağı ifade edildi.

31 Mart’taki yerel seçimlerde Türkiye genelinde İYİ Parti geçerli oyların yüzde 7.45’ini alırken, MHP yüzde 7.31’le İYİ Parti’nin gerisinde kalmıştı.

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23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerideyse MHP’nin dahil olduğu ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım geçerli oyların yüzde 45’ini alarak, yüzde 54.22 alan İYİ Parti’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun 9.22 puan gerisinde kalmıştı.