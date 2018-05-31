MHP ‘af’ta ısrarcı: Bunun geri dönüşü yok artık, af çıkacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Bunun geri dönüşü yok artık, af çıkacak” dedi.

İHA’nın haberine göre, seçim bölgesi Konya’da çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti. Rektör yardımcılarıyla da görüşen Mustafa Kalaycı ziyaret sonunda partisinin af vaadine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kalaycı, MHP’nin daha önce verdiği seçim vaatlerinin gerçekleştiğini belirterek, af çıkacağını kaydetti.

Cezaevlerinde doluluk nedeniyle aynı yatağı üç kişinin paylaştığını, bu durumu terör örgütlerinin faaliyet göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyleyen Kalaycı şöyle devam etti: “Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Hapishaneler dolmuş vaziyette. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık.”

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Bahçeli af istemişti

MHP lideri, ‘genel af’ önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

Bahçeli geçen hafta da Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret etmiş, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini dile getirip şunları söylemişti: “Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.”