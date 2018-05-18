MHP aday listesinde iki sürpriz: Oktay Vural ve Mehmet Parsak yok

MHP’nin milletvekili aday listeleri belli oldu. Partinin 35 milletvekilinden 13’ü listelerde yer almadı.

Listenin iki sürprizi, yıllarca MHP yönetiminde görev yapmış İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 16 Nisan referandumu öncesi AKP ile anayasa görüşmelerini yürütmüş Adana Milletvekili Mehmet Parsak’a yer verilmemesi oldu.

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Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 13 milletvekili şunlar: Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Mehmet Parsak, Şefkat Çetin, Atila Kaya, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Fahrettin Oğuz Tor, Oktay Öztürk, Zihni Açba.

Listede yer almayan milletvekillerinden Ekmeleddin İhsanoğlu (2014’te CHP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayıydı), eski MHP genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son kongrede parti yönetimine alınmamıştı), İstanbul Milletvekili Atilla Kaya (Bahçeli’ye muhalif çıkışları var), Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ve Sakarya Milletvekili Zihni Açba adaylık başvurusunda bulunmamıştı.

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Yeniden aday gösterilen 22 isim şöyle: Devlet Bahçeli, Mevlüt Karakaya, Muharrem Varlı,Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay, Erkan Haberal, Zühal Topcu, Ahmet Selim Yurdakul, Deniz Depboylu, İsmet Büyükataman, Emin Haluk Ayhan, Kamil Aydın, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Saffet Sancaklı, Baki Şimşek, Mehmet Erdoğan, Ruhi Ersoy, Erhan Usta.

Listelerde güvenlik uzmanı olarak televizyonlarda yorum yapan emekli yüzbaşı Abdullah Ağar’ın Ankara 2’nci bölge 3’üncü sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ize Mersin birinci sıradan aday gösterildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Ortadoğu gazetesi yazarı İsmail Özdemir, Kayseri’den aday.