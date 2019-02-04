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Yaramazlara biraz batar!

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 32 belediye başkan adayını daha belirledi. Adayların 14’ü ilçe, 18’i belde belediye başkanlığı için yarışacak.

Arşiv fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından açıklanan adayların listesi şöyle:

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  1. Burdur Altınyayla: Ali Karayel
  2. Bilecik Osmaneli: Serap Demirtaş
  3. Bingöl Genç: Mehmet Tartar
  4. Bingöl Karlıova: Muammer Alan
  5. Bingöl Solhan: Raif Arik
  6. Elazığ Maden: Orhan Yavuz
  7. Giresun Bulancak: Barış Çelebi
  8. Giresun Dereli: Erdoğan Satkun
  9. Giresun Keşap: Mehmet Yüksel
  10. Giresun Piraziz: Göksel Güneş
  11. Isparta Eğirdir: Mustaf Baş
  12. Isparta Yenişarbademli: Mehmet Keleş
  13. Kırklareli Pehlivanköy: Semra Önen
  14. Yozgat Çekerek: Mustafa Bal
  15. Elazığ Merkez Akçakiraz Beldesi: Yunus Boz
  16. Elazığ Merkez Mollakendi Beldesi: Onur Yücedal
  17. Elazığ Merkez Yazıkonak Beldesi: Mehmet Aydın
  18. Elazığ Merkez Yurtbaşı Beldesi: İsrafil Çetinkaya
  19. Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi: Ali Kınat
  20. Elazığ Arıcak Erimli Beldesi: Mustafa Canbay
  21. Giresun Dereli Yavuzkemal Beldesi: Hüseyin Günaydın
  22. Kırklareli Merkez Üsküp Beldesi: Mustafa Mat
  23. Kırklareli Babaeski Alpullu Beldesi: Semih Meriç
  24. Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Beldesi: Hülya Gürman
  25. Sivas Şarkışla Cemel Beldesi: Cemal Ekinci
  26. Tokat Turhal Şenyurt Beldesi: Muammer Bay
  27. Tokat Almus Ataköy Beldesi: Hüsamettin Canlı
  28. Tokat Almus Gölgeli Beldesi: Ramazan Albay
  29. Tokat Almus Görümlü (Akarçay) Beldesi: Nurettin Çoban
  30. Tokat Almus Kınık Beldesi: Suat Işık
  31. Tokat Reşadiye Hasanşeyh Beldesi: Erdal Demir
  32. Yozgat Boğazlıyan Ovakent Beldesi: Ali Ergül


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