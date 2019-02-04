MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 32 belediye başkan adayını daha belirledi. Adayların 14’ü ilçe, 18’i belde belediye başkanlığı için yarışacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından açıklanan adayların listesi şöyle:
- Burdur Altınyayla: Ali Karayel
- Bilecik Osmaneli: Serap Demirtaş
- Bingöl Genç: Mehmet Tartar
- Bingöl Karlıova: Muammer Alan
- Bingöl Solhan: Raif Arik
- Elazığ Maden: Orhan Yavuz
- Giresun Bulancak: Barış Çelebi
- Giresun Dereli: Erdoğan Satkun
- Giresun Keşap: Mehmet Yüksel
- Giresun Piraziz: Göksel Güneş
- Isparta Eğirdir: Mustaf Baş
- Isparta Yenişarbademli: Mehmet Keleş
- Kırklareli Pehlivanköy: Semra Önen
- Yozgat Çekerek: Mustafa Bal
- Elazığ Merkez Akçakiraz Beldesi: Yunus Boz
- Elazığ Merkez Mollakendi Beldesi: Onur Yücedal
- Elazığ Merkez Yazıkonak Beldesi: Mehmet Aydın
- Elazığ Merkez Yurtbaşı Beldesi: İsrafil Çetinkaya
- Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi: Ali Kınat
- Elazığ Arıcak Erimli Beldesi: Mustafa Canbay
- Giresun Dereli Yavuzkemal Beldesi: Hüseyin Günaydın
- Kırklareli Merkez Üsküp Beldesi: Mustafa Mat
- Kırklareli Babaeski Alpullu Beldesi: Semih Meriç
- Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Beldesi: Hülya Gürman
- Sivas Şarkışla Cemel Beldesi: Cemal Ekinci
- Tokat Turhal Şenyurt Beldesi: Muammer Bay
- Tokat Almus Ataköy Beldesi: Hüsamettin Canlı
- Tokat Almus Gölgeli Beldesi: Ramazan Albay
- Tokat Almus Görümlü (Akarçay) Beldesi: Nurettin Çoban
- Tokat Almus Kınık Beldesi: Suat Işık
- Tokat Reşadiye Hasanşeyh Beldesi: Erdal Demir
- Yozgat Boğazlıyan Ovakent Beldesi: Ali Ergül