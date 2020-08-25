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Yaramazlara biraz batar!

MHK’da yeni başkan Serdar Tatlı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı’yı getirdi.

Fotoğraf: tff.org

20 Ağustos’ta MHK Başkanı Zekeriya Alp ve üyeler görevlerinden istifa etmişti.

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TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 

Başkan:

  • Serdar Tatlı

Üyeler:

  • Metin Tokat
  • Erol Ersoy
  • Kadir Tozlu
  • Mahmut Çetiner
  • Mustafa Kamil Abitoğlu
  • Hikmet Öksüzoğlu
  • Ahmet Erdoğan
  • Nedim Göklü

MHK başkanı ve üyeler istifa etti

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