MHK’da yeni başkan Serdar Tatlı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı’yı getirdi.
20 Ağustos’ta MHK Başkanı Zekeriya Alp ve üyeler görevlerinden istifa etmişti.
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Başkan:
- Serdar Tatlı
Üyeler:
- Metin Tokat
- Erol Ersoy
- Kadir Tozlu
- Mahmut Çetiner
- Mustafa Kamil Abitoğlu
- Hikmet Öksüzoğlu
- Ahmet Erdoğan
- Nedim Göklü