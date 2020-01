MHK başkanı, ‘Zorlu görüşmesi’ni anlattı: Ali Koç ‘İkna oldum’ dedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, hakem hataları konusunda bilgilendirdiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “İkna oldum” dediğini söyledi.

Koç, Özdemir ve Alp.

Alp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Koç, İstanbul’daki Zorlu Center’da bir araya gelerek hakemleri görüşmüştü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen MHK Başkanı Alp, Özdemir’in davetiyle Koç ve kulüp yöneticisi Semiz Özsoy’la görüştüklerini dile getirdi.

‘Rapor ve maç konuştuk’

Alp, toplantıda bulunmasının nedeninin, basında maçlarda kural hatası yapıldığı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) raporu, hakemlerin bir sonraki hafta görev alamaması ve penaltıların tekrarı gibi konuların ‘rahatsız edici boyutta’ konuşulması olduğunu aktardı.

MHK başkanı, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı yönünde Fenerbahçe’nin başvurduğunu, kendilerinin kural hatası görmediğini, IFAB’dan da böyle durumlarda görüş sorulduğunu kaydetti. Alp, rapor ve maçla ilgili kulüp yönecileriyle konuştuğunu ifade etti.

‘Atama sistemini anlattım’

MHK başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fenerbahçe’nin maçlarını yöneten hakemlerin sonraki hafta atamalarıyla ilgili iddialar konusunda ise atama sistemimizi anlattım. Orada hakemlerin sonraki hafta VAR’da görev almasını dikkate almamışlar. Her hakeme her hafta görev vermemiz mümkün değil. Vermediğimiz hakemlere de VAR görevi veriyoruz. Bunun tabii ceza boyutu da var. Gerek VAR gerek sahada siyah beyaz hata varsa hakemler cezaya giriyorlar. Bu bizde yanlış algılandı. Ödül ceza sistemi bize has bir durum değil, Avrupa’da her yerde var. Yurt dışında bir uygulama varsa, VAR’A gidip karar düzeltiliyorsa ve hakem ceza alıyorsa, biz bunu niye uygulamayalım?”

‘Herkesle görüşürüm’

Alp, toplantıda gözlemci not sistemi ve penaltı tekrarları dahil tüm konuları anlattığını belirterek Koç’un “İkna oldum, teşekkür ederim” dediğini aktardı.

MHK başkanı, her kulüp başkanıyla Özdemir’in bulunduğu ortamda görüşmeye hazır olduğunu aktararak “Orada yaptığımız tüm işlerde adil ve tarafsız olduğumuzu, herkese eşit yaklaştığımızı ifade ettim” ifadelerini kullandı.