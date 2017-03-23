MHK bariz hataya ‘takılmadı’: Kornere giden topta gol kararı veren hakemin gözlemci notu 8.7!

2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynanan Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük maçında kornere giden topta gol kararı veren hakem Levent Balcı ve yardımcı hakem Ersin İşsever, karşılaşmanın sonucunu etkileyen bu bariz hataya karşın gözlemciden yüksek not aldı.

Hürriyet yazarı, eski hakem Mustafa Çulcu, Balcı’ya 8.7, İşsever’e ise 7.9 puan verildiğini açıkladı.

‘Normal karşılar olduk’

İki hakeme ‘kabul edilemez performans’ ve ‘bariz hatalar’ nedeniyle ‘6.0-6.9’ aralığında bir not verilmesi gerektiğini savunan Çulcu, şunları söyledi: “MHK’nin sezon başından bu yana yönetim anlayışını gördükten sonra bu skandalları da normal karşılar olduk!

Giden puanlar, canı yanan takımlar, ahbap çavuş ilişkisiyle verilen notlar, olan futbolumuzun marka değerine oluyor. Kimin umurunda?”

Ne olmuştu?

Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük maçın 35’nci dakikasında ev sahibi ekibin bir atağında önce korner kararı veren orta hakem Levent Balcı, daha sonra bu kararından vazgeçip yardımcı hakem Ersin İşsever’e uyarak olmayan golü vermişti. Karşılaşma Anadolu Selçukspor’un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.