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Yaramazlara biraz batar!

MGK’dan ‘beklenen’ tavsiye kararı: OHAL uzatılsın

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Milli Güvenlik Kurulu, OHAL’in yedinci kez uzatılmasına dair tavsiye kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

OHAL bugüne kadar üç aylık dilimler halinde altı kez uzatılmıştı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in süresi 19 Nisan’da doluyor.

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MGK’da alınan tavsiye kararı Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında bakanlar kurulunda ele alınacak.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yedinci kez uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi, 18 Nisan’da Meclis genel kuruluna gelecek. Tezkerenin kabul edilmesi için 276 milletvekilinin oyu gerekiyor.

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