MGK’dan Afrin mesajı: Tehditlerin bertaraf edilmesi için her adım atılacaktır

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) OHAL’in bir kez daha uzatılmasını ‘tavsiye ederken’ ve Afrin operasyonu için ‘kararlılık’ mesajı verdi.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “

Reklam

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır.

Suriye’de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

Türkiye’nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dâhil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir.

Erdoğan: Bir haftaya kalmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak 13 Ocak’ta Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini “Bir haftaya kalmaz” diyerek vermişti. Bu sözlerin ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat başlarken Erdoğan önceki gün operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti. Operasyonla ilgili politik manevralar da bu aşamada netleşmeye başlamıştı.

Türkiye’nin düzenleyeceği ‘muhtemel’ Afrin operasyonu, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra gündeme oturmuştu.

Koalisyon, yarısının YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını söylediği 30 bin kişilik gücün Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceğini duyurmuştu.

Erdoğan, koalisyonun bu girişimi nedeniyle YPG’ye gözdağı vermiş, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti.

Erdoğan’ın bu çıkışından sonra ABD yönetiminden ve Pentagon’dan konuyla ilgili açıklamalar gelmiş, Türkiye’nin Afrin’e ‘muhtemel’ operasyonuyla ilgili, bölgedeki YPG güçlerinin IŞİD’le mücadelenin parçası olmadığı belirterek, ‘DSG alanlarının dışındaki unsurların’ desteklenmediği belirtilmişti.

OHAL’e devam

MGK bildirisinden OHAL’e devam ‘tavsiye’si de çıktı: “Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükûmete, Olağanüstü Hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.”