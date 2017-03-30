MGK’da 19 Nisan günü sona erecek OHAL’in uzatılması için tavsiye kararı çıkmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) olağanüstü halin uzatılmasına dair tavsiye kararı çıkmadı.

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi son kez olağan olarak toplanan MGK, son olarak 3 Ocak tarihinde tavsiye kararı almış, 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere OHAL üç ay uzatılmıştı.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki kez uzatılan OHAL, en az 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Bahçeli’den açık çek

CHP ve HDP’nin OHAL’e ilişkin eleştirileri sürse de, MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘terörle mücadele’ devam ettikçe, OHAL’e destek sunacaklarını her fırsatta yinelemiş ve “Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ ile hesaplaşma bitene kadar OHAL’e destek vereceğiz” demişti.

‘Fırat Kalkanı’ sona erdi

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi: “Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir.”