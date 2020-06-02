MGK sona erdi: Libya’da askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Dört ay aranın ardından ilk kez yapılan MGK toplantısında meşru hükümetin Libya’da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya verilen askeri danışmanlık hizmetinin sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda, Erdoğan dışındaki katılımcıların maske taktığı görüldü. Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

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AA’ya göre teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar şöyle:

*Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

*Meşru hükümetin Libya’da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecektir.

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*Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.

* Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.