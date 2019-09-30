MGK: ‘Güvenli bölge’ projesi ileri adımlarla güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık üç buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye’nin ABD ile koordineli biçimde Suriye ile kuzeydoğu sınırı boyunca kurmayı planladığı ‘güvenli bölge’nin hayata geçirilmesine ilişkin yeni vurgu yapıldı.

MGK bildirisinde şöyle dendi: “Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; Milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.”