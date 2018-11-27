MGK bildirisinden: Suriye’de meşru müdafaa hakkımız kullanılacak

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından yayınlanan bildiride, Suriye’de PYD’ye karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağına vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı MGK bugün Beştepe’deki cumhurbaşkanlığı sarayında toplandı. Toplantı yaklaşık beş saat sürdü.

Reklam

Toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı:

“* Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor. (MGK’da) PKK/PYD-YPG’nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi.

Reklam

‘En büyük tehdit…’

* Suriye ve Irak’ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye’nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır. (Suriye’de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

‘Meşru müdafaa’ vurgusu

* Suriye’de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi’nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.

* Suriye’deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

Irak’taki PKK operasyonlarına devam

* Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak’taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

KKTC mesajı

* Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir. Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.”

Erdoğan, ABD’nin Suriye’de YPG’nin önünden çekilmesini, aksi takdirde yapılması gerekenin yapılacağını belirtirken “MGK’da çok önemli kararlar alacağız” demişti.