MGK bildirisi: Güney sınırında terör koridoruna müsaade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dört saat 20 dakika sürdü.

Fotoğraf: AA

MGK bildirisinde, Irini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale edildiği belirtilerek kınandı.

Reklam

MGK bildirisinde, Irina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

MGK bildirisinde, ‘ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği’ bir kez daha teyit edildi.

Bildiride, etkisini giderek artıran Covid-91 salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin ‘siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması’ gerektiğinin altı önemle çizildi.

Reklam

Bildiride şöyle dendi: “Kıbrıs’taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada’da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir. (…) Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.”