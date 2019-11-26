MGK: Barış Pınarı Harekatı amaca ulaşana kadar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermediği vurgulandı.
MGK’nun saat 16.35’te başlayan toplantısı, 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan MGK bildirisinde, şu başlıklar öne çıktı:
- Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar devam edecek.
- Tel Rıfat ve Menbiç’te terörden arındırma çalışmaları bir an önce tamamlanmalı.
- Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekâtın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulandı.
- Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul’a bilgi sunuldu.
- 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsın iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı, hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirildi.
Ayrıntılar gelecek…