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Yaramazlara biraz batar!

MGK: Barış Pınarı Harekatı amaca ulaşana kadar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermediği vurgulandı.

MGK’nun saat 16.35’te başlayan toplantısı, 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan MGK bildirisinde, şu başlıklar öne çıktı:

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  • Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar devam edecek. 
  • Tel Rıfat ve Menbiç’te terörden arındırma çalışmaları bir an önce tamamlanmalı. 
  • Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekâtın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulandı.
  • Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul’a bilgi sunuldu.
  • 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsın iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı, hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirildi.

Ayrıntılar gelecek…

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