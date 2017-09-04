MFÖ, ‘Bodrum Bodrum’ öncesi ‘betonu’ hatırlattı: Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar

MFÖ, Bodrum’da verdiği konserde, Bodrum’daki orman yangınları ve beton yapılaşmaya tepki gösterdi.
Grubun 11 yıl aradan sonra çıkarttığı ilk albüm ‘Kendi Kendine’, haziran ayında yayınlanmıştı.
NTV’nin aktardığına göre, grup Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.
MFÖ konsere yeni albümünden ‘Aşkın Kenarından’, ‘Emin Misin’ ve ‘Beyaz Sayfa’ şarkılarıyla başladı.
Efsaneleşen ‘Bodrum Bodrum’ şarkısını söylemeden önce grubun solisti Mazhar Alanson, “Bodrum’a geldim, diktiğim bütün fidanları yakmışlar, hatıralarımın üstüne kocaman kocaman oteller yapmışlar. Bodrum artık başka bir Bodrum, şarkıyı yazdığım yılın Bodrum’u değil, ama hala havasında o var” dedi.
Alanson bu sözleriyle Antik Tiyatro’yu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı.
Toplamda 2.5 saat sahnede kalan efsane grup konser sonunda seyircinin talebi üzerine iki kere bis yaparak sahneye geri döndü.
‘Bodrum Bodrum’un sözleri:
Nasıl anlatsam nerden başlasam
Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum
Duygu biraz duygu bütün isteğim buydu
Biraz deniz biraz uyku bütün isteğim buydu
Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum
Nasıl anlatsam nerden başlasam
Kaç kişiydik o zaman bak kaç kişi kaldı şimdi
Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum
Bir zamanlar aşık olmuştum
Ama şimdi ismi neydi unuttum
Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum