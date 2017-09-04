MFÖ, ‘Bodrum Bodrum’ öncesi ‘betonu’ hatırlattı: Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaparak, “Bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak dediler.