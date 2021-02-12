Mezunlardan video: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), “Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir” diyerek, ‘kayyım rektör’ protestolarına destek mesajı yayımladı ve bir imza kampanyası başlattı.

Fotoğraf: Wikipedia

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Reklam

Girişimin internet sitesinde Bulu’nun istifasını talep eden ve üniversitelerin ‘özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü ilkeler çerçevesinde varlık gösterebilmelerini güvence altına almak amacıyla’, rektör seçiminden başlayarak, ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi için tüm yasama organlarına çağrıda bulunulan kampanya başlatıldı.

“Üniversite amasız, fakatsız, kuşkusuz ve koşulsuz şekilde toplumsal ilerlemenin bel kemiğidir” ifadelerinin yer aldığı destek mesajında ise şunlar aktarıldı: “Üniversite ancak özerk, demokratik, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü olduğu kadar üniversitedir. Boğaziçi’ne sahip çıkmak, üniversitelerimize sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir.

Öyleyse herkese çağrımızdır: Geleceğimizi, kültürümüzü, akademik özgürlüğümüzü ancak hep birlikte koruyabiliriz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerin tüm öğrencileri ve tüm akademisyenleri için bunu görev biliyoruz. Bunu görev bilmekten onur duyuyoruz. Altına imzamızı atıyoruz.”