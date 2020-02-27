Mezun olduğu okulu soyup yakalandı

Antalya’da mezun olduğu okuldan içinde 13 bin 740 lira bulunan kasayı çalan hırsız yakalandı.

Fotoğraf. DHA

Kepez ilçesinde 2016 yılında mezun olduğu okuldan içinde 13 bin 740 lira bulunan kasa ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan 17 yaşındaki S.Y., kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kasanın içindeki paranın okul aile birliğine ait olduğu öğrenildi.

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İfadesinde suçunu itiraf eden 17 yaşındaki gencin aynı mahalledeki başka bir iş yerinden kollektör ve kablo çaldığı da tespit edildi.



