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Yaramazlara biraz batar!

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı

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Günler sonra aynı soruşturmadan bir kez daha gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Taşkın

Taşkın, 20 Aralık 2017’de Muş’ta haber takibi sırasında hakkında ‘ciddi ihbar olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. YPG propagandası suçlaması yöneltilen gazeteci, üç günlük gözaltının ardından 23 Aralık 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Savcılık Taşkın’ın serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştu. Taşkın, dün akşam Ankara’daki evinde gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

SEGBİS ile Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Taşkın, işlemlerinin ardından ‘örgüt üyeliği’ suçlaması ile tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın serbest

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın gözaltında


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