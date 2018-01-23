Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın bir kez daha gözaltında

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın günler sonra aynı soruşturmadan bir kez daha gözaltına alındı.
Taşkın, 20 Aralık 2017’de Muş’ta haber takibi sırasında hakkında ‘ciddi ihbar olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
YPG propagandası suçlaması yöneltilen gazeteci, üç günlük gözaltının ardından 23 Aralık 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Savcılık Taşkın’ın serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştu.
Ajansın haberine göre Taşkın dün akşam Ankara’daki evinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.