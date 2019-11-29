Mezopotamya Ajansı muhabiri Altan’ın gözaltı süresi dört gün uzatıldı

İran rejimini ayakta tutabilen önemli kaynaklar petrol ve doğalgaz malum. Buna ‘petrol hastalığı’ da deniyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde iktidar bir kere otoriterlerin eline geçtiğinde, bir daha dönüşü olmuyor. Zira yer altı kaynaklarını satıp zenginleşme, ve halka da özgürlüklere karşı rüşvet verebilme yeteneğine sahip otoriterler yıkılmıyorlar, iktidarda çakılı kalıyorlar.