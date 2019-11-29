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Yaramazlara biraz batar!

Mezopotamya Ajansı muhabiri Altan’ın gözaltı süresi dört gün uzatıldı

Dört gündür gözaltında bulunan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berivan Altan’ın gözaltı süresi dört gün uzatıldı.

Fotoğraf: MA

MA’nın haberine göre Altan, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda 26 Kasım gecesi Ankara’da kaldığı eve yapılan polis baskınıyla gözaltına alınıp Mersin’e getirilmişti.

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Dört gündür Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de tutulan Altan’ın gözaltı süresi savcılık kararıyla dört gün uzatıldı.

Gazeteci Altan’a dair alınan ‘avukat kısıtlılığı’ kararı ise kaldırıldı.

Hangi gerekçeyle gözaltında olduğu konusunda bilgi alınamayan Altan’ın emniyette polislerce sık sık sohbet adı altında görüşmeye çağrıldığı ve psikolojik baskıya maruz kaldığı öne sürüldü.

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